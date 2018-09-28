Seydişehir’de Teknoloji ve Madde Bağımlılığı Semineri

KONYA (AA) - Seydişehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından "Teknoloji ve Madde Bağımlılığı" konulu seminer düzenlendi.

Seyit Harun Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen seminerde RAM öğretmenleri Fatih Mehmet Öztürk ve Mehmet Demirel katılımcılara bilgi verdi.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucuya başlamanın en önemli nedeninin arkadaş çevresi ve ortam olduğunu söyledi.

Uyuşturucu kullanmanın sonunun ölüm olduğunu vurgulayan Öztürk, "Ailelerin çocuklarına bir arkadaş olarak yaklaşarak onları kurtarması mümkündür. Onun için veliler çocuklarının iç dünyasına girmelidirler. Arkadaş çevresinin değiştirilmesi sağlanmalı, gittiği mekanlar takip edilmeli, aileden kaynaklanan sorunların çözülmesiyle insanları uyuşturucuya bağımlı olmasının önüne geçebiliriz." diye konuştu.

Seminere, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.