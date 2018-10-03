Seydişehir’de tarla faresiyle mücadele

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde çiftçiler tarlalarında ekime başlamadan önce fareyle mücadele çalışmasına başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ünüvar, 10 bin dekar alandaki mücadele kapsamında çiftçilere 107 kilogram zehirli buğday dağıtıldığını söyledi.

Yapılan mücadele de gerekli desteği sunduklarını belirten Ünüvar, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimize teknik desteğin yanı sıra bu konuda eğitimler de veriyoruz. İlaçlanacak tarla bir gün önceden gezilerek bütün fare delikleri kapatılıp, ertesi gün farelerce açılan işlek deliklerin içine tahta kaşık veya kamış çubukla el değdirmeden 5 zehirli buğday tanesi atılmalıdır. İlaçlama sonrasında tarlalar gezilip fare ölüleri toplanarak imha edilmelidir."

Gevrekli Mahallesi'nde çalışmalar kapsamında çiftçilerin toplu bir şekilde farelerin yoğun olduğu tarlalarında ekim öncesi zehirli buğdayla mücadele yaptığı bildirildi.