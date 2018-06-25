Seydişehir'de tarihi türbe restore edildi

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi'nde bulunan 713 yıllık Şeyh Mahmut Bin Yahya Türbesi'nde restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Taraşçı Mahallesi Muhtarı Bahaddin Karal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan restorasyonla mahallenin kurucusu Şeyh Mahmut Bin Yahya Türbesi'nin yeniden inanç turizmine kazandırıldığını söyledi.

Karal, "713 yıllık tarihi türbenin çatısı, kubbesi, kapısı, sandukası ve bahçe duvarında, tuvalet ve abdest alma yerinin restoresi yapılacak. 1300’lü yıllardan günümüze kadar ulaşan ziyaret merkezinin çevre düzenlemesi, aydınlatma, ulaşım gibi konuların iyileştirilmesini yaparak ziyaretçi sayısının artırılması hedeflendi. Büyükşehir yetkililerine teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Tarihçesi hakkında bilgi veren Karal, şunları söyledi:

"Seydişehir’in kurucularından Seyyid Harun Veli ile birlikte 1300’lü yıllarda ilçeye gelmiş. Şeyh Mahmut Bin Yahya Taraşçı beldesine gelerek bu yerleşim yerini kurmuş. Ölümüyle birlikte şimdiki yere defnedilmiş. Halk arasında ekmek yemez dede olarak tanınmaktadır. O tarihten bu yana ziyaret edenleri hiç eksik olmadı."