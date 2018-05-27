Seydişehir'de süneyle biyolojik mücadele

KONYA (AA) - Seydişehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, süneye karşı doğal yöntem olarak hububat ekili alanlara, biyolojik mücadele kapsamında faydalı böcek bıraktı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü süne ekiplerinden alınan bilgiye göre, hububat alanlarına bırakılan faydalı böceklerin, sünenin en önemli ve etkili doğal düşmanı olduğu belirtildi.

Parazitoitlerin, süne yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakarak bu böceğin çoğalmasını engellediğini vurgulayan teknik ekipler, Çavuş Mahallesi'nde hububat ekili 40 dekar tarlaya faydalı böceklerin bırakıldığını kaydetti.