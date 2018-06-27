Seydişehir'de sıcak asfalt çalışması

KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Pınarbaşı ve TOKİ mahallerinde yürütülen çalışmalar hakkında Fen Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yıldır yürüttükleri çalışmaların sonucu ilçedeki altyapı sorununun yüzde 90'ını çözdüklerini söyledi.

İlçenin birçok noktasında belediye ekiplerince çalışma yapıldığını vurgulayan Tutal, şunları söyledi:

"Altyapı çalışmalarından sonra bütün ana caddelerimizde yaklaşık 120 kilometrelik sıcak asfalt ve kaldırım çalışmamız olacak. Yıl sonu itibarıyla bitirmeyi hedefliyoruz. Şehrimizin her köşesinde ana caddelerimizin tamamı sıcak asfalta kavuşacak. Kaldırımlar tamamlanacak ve kaldırım düzenlenmesi yapılacak. İnsanlarımızı bundan sonraki süreçte rahat, konforlu, tozdan, topraktan kurtarılmış bir Seydişehir'e kavuşturacağız."