Seydişehir’de şehitler için lokma tatlısı dağıtıldı

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde Hürriyet Caddesi esnafı, şehitler için lokma tatlısı dağıttı.

Esnaf Göksel Maden, üç ayların girmesiyle beraber 35 esnafın desteğiyle Kızılay Meydanı'nda şehitler için lokma tatlısı dağıttıklarını söyledi.

Vatandaşın etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Maden, "Şehitler için lokma tatlısı ikramında bulunuyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur inşallah. Rabbim vatanımıza, milletimize, ülkemize zeval vermezsin. Askerimiz ve polisimize güç kuvvet versin. Şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin, gazilerimize acil şifalar versin." diye konuştu.

Etkinliğe, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.