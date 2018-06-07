Seydişehir’de şap karantinası

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde büyükbaş hayvanlarda tespit edilen şap hastalığı nedeniyle Susuz Mahallesi, karantinaya alındı.

Seydişehir'e bağlı Susuz Mahallesi'nde bazı hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine karantina uygulanmaya başlandı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ünüvar, yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle mahallenin karantinaya alındığını söyledi.

Mahalledeki büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılacağını ifade eden Ünüvar, "Mahallemize hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Alınan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında gerekli yasal işlem yapılacak." dedi.

Yetkililerin, ahırları dezenfekte etmeleri konusunda mahalle sakinlerini uyardıkları öğrenildi.

