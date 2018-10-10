Seydişehir'de

KONYA (AA) - "Seydişehir Sanat Okulu"nun ilk mezunu 40 kişi eşlerinin de katıldığı etkinlikte bir araya geldi.

Nevzat Bey Salonu'nda 45 yıllık arkadaşlarıyla hasret giderdiklerini belirten elektrik işletmecisi Hacı Hasan Yıldız, eski günleri yad etme imkanı bulduklarını söyledi.

O yıllardaki ismi Sanat Okulu olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gördüklerini dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Eski 3 öğretmenimiz ve mezun arkadaşlarımızla bir araya gelmek çok güzel bir duygu. O günleri yad ettik. Bugünkü gibi imkanlar 45 yıl önce yoktu. O günün mezunları hep iş sahibi olduk. Şu anda herbirimiz 65-70 yaşlarındayız. Memleketimize güzel hizmetler verdik. Hala çalışıyoruz. Sanat Okulu mezunu olmaktan her zaman gurur duyduk. Sanayi şehri olan ilçemizin okullarından sektörlerin aradığı iş gücünün sağlanmasını arzu ediyoruz. Eğer ömrümüz olursa 2020 yılında Manavgat'ta buluşacağız."

Okulun ilk öğretmeni Hakkı Pamuk da "Eğer biz bu ülkeyi kalkındıracaksak, sanayide, ekonomide ve endüstride bir yerlere gelinecekse bu okullar sayesinde olacak. Buraları güçlendirmek zorundayız." dedi.



