Seydişehir'de Sakal-ı Şerif arife günü erkeklerin ziyaretine açıldı

KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesindeki tarihi Seyyid Harun Velisi Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif erkekle ziyarete açıldı.

Geçen hafta Cumartesi günü bayanların ziyaretine açılan Sakalı Şerif, salavatlar eşliğinde okunan dualarla 40 kat sarılı bezden açılışında yoğun duygu seli oluştu.

Seydişehir Müftüsü Adem Bebek, Sakal-ı Şerif’in ilçede sadece bu camide bulunduğunu belirterek, 40 kat bez içerisinde sarılı olduğunu söyledi.

Sakal-ı Şerif'i her yıl ramazan ayının son haftasındaki cumartesi günü bayanlara, arife günü de erkeklere açtıklarını belirten Bebek, "Seydişehir merkez ve köylerinden binlerce vatandaş bu anlamlı günde Sakal-ı Şerif'e dokunmanın heyecanını yaşıyorlar. Ziyaret sonunda Sakal-ı Şerif'i yine salavatlar eşliğinde kapatıyoruz." dedi.

