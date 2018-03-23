Seydişehir’de sağlık çalışanları fidan dikti

KONYA (AA) - Seydişehir'de devlet hastanesi çalışanları, Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde 500 çınar fidanı dikti.

Orman İşletme Şefliği katkılarıyla yapılan fidan dikim töreninde konuşan Hastane Başhekim Yardımcısı Dr Yunus Açıkgöz, dikilen bu fidanların asırlık insanlar gibi dimdik duran çınarlara dönüşeceğini söyledi.

Seydişehir halkının daha temiz nefes almasının sağlanması için tüm kurumların duyarlı olmasını belirten Açıkgöz, "Piknik havasında ağaç dikimi gerçekleştirdik. Dinimizce ağaç dikiminin anlamı çok büyük, ayrıca üç aylara denk gelmesiyle bu ağaç dikim işi daha da anlam kazandı." diye konuştu.

Fidan dikimine, Orman İşletme Şefi Halil Kabakçı, doktorlar ve hemşireler katıldı.