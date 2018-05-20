Seydişehir’de ramazan geceleri

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik hazırladığı TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı Aslan Müzikali minik izleyicileriyle buluştu.

Seydişehir Belediyesi olarak Seydişehir’in çehresini değiştirecek çalışmalara imza attıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların ramazan ayındaki gülen yüzlerini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

"Bizim geleceğimizin teminatı olan bu çocuklarımız, gençlerimiz kendi değerleri ile yetiştikleri zaman inşallah gelecekte bu vatan yeşerecek." diyen Tutal, şöyle konuştu:

"Biz de yaptığımız çalışmaların yanında milli manevi değerlerimizi çocuklarımıza, öğrencilerimize, gençlerimize benimsetmek amacı ile yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bir sürü sosyal faaliyetler, tiyatro çalışmaları, film gösterimleri, kitap günleri yapıyoruz. Ramazanı sadece ilahilerle değil, belli bir yaşın üzerindekilerle kutlama değil, çocuklarımızla da ramazanın güzelliğini yaşamak, onlara da tattırmak ve kendi değerlerimizi çocuklara da öğretebilmek amacıyla çocuk müzikalleri getirdik."

Etkinliğe AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve vatandaşlar katıldı.