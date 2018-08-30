Seydişehir'de park açılışı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Seydişehir'de yapımı tamamlanan Selçuklu Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta konuşan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, parkların, spor tesisleri, sosyal tesisler ve gençlik merkezlerinin yeni yetişen nesiller için büyük önem taşıdığını söyledi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesiyle kardeş şehir olduklarını belirten Tutal şöyle devam etti:

"Yeni parkımız 5 bin metrekare alanda 1 milyon 290 bin liraya mal oldu. Bunun 750 bin lirasını Selçuklu Belediyesi karşıladı."

Daha sonra konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'da, Seydişehir'e 124 milyon lira yatırım yaptıklarını ifade ederek, AK Parti Belediyeciliğinin Konya'yı geleceğe taşıyacağını dile getirdi.

Açılışa, Konya Milletvekili Gülay Samancı, Eski Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ile çok sayıda vatandaş katıldı.