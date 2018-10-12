Seydişehir'de organik köy pazarına yoğun ilgi

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde yöre halkı tarafın kurulan pazarda satılan organik ürünler, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Yöre halkının kendi bahçelerinde yetiştirdiği lahana, marul, patates, çilek, domates, salatalık, ıspanak, maydanoz, havuç, mısır, fasulye ve dürme gibi birçok ürün, kurulan pazarda alıcıyla buluşuyor.

Sabah tarlalarından topladıkları ürünleri eşleriyle pazara getirerek satan köylülerden Ayşe Badem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır kendi tarla ve bahçesinde yetiştirdiği ürünleri burada sattığını söyledi.

Ürünlerinin tamamının organik olduğunu dile getiren Badem, "Sabah erken saatlerinde kendi bahçemizden topladığımız ürünleri buraya getiriyoruz. Tamamı taze. Fiyatlar çok düşük. Bu açıdan pazarımız oldukça uygun." diye konuştu.

Vatandaşın yaşam kalitelerini arttırmak adına çalışmalar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Ulukapı Mahallemizde açmış olduğumuz köy kazarında çiftçi kadınlarımız hiçbir ücret ödemeden kendi ürettiği ürünleri satışa sunabiliyorlar. Yılın 12 ayı kadınlarımız kendi ürettikleri sebze, meyve ve süt ürünlerini vatandaşa direk olarak kendileri satabiliyorlar." dedi.