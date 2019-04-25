Seydişehir'de öğrenciler için Çanakkale gezisi düzenlendi

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye işbirliği ile lise öğrencileri için Çanakkale gezisi düzenlendi.



Her sene belirli periyotlarla Çanakkale gezileri düzenleyen Seydişehir Belediyesi bu yıl da bölgeye gezi düzenledi.

Tarihin ayak izlerini taşıyan Çanakkale'nin mutlaka görülmesi gerektiğini ifade eden Başkan Tutal, "Çanakkale’yi savaş olarak değerlendirmemek lazım. Çanakkale bir destandır. Yedi düvele karşı hasta adam dedikleri Osmanlı İmparatorluğunu askerlerinin, sizlerin dedesinin vermiş olduğu bir mücadeledir. Bu mücadele Çanakkale’yi geçilmez kılmıştır. Çanakkale anlatmakla bitmez, bu nedenle orada yaşamak ve görmek gerekir. Biz de size bu imkanı veriyoruz ki görerek yaşayın. Eğer dönerken farklı bir duyguyla dönebiliyorsanız o zaman biz Çanakkale’deki 250 bin şehitten ibret almışız, etkilenmişizdir. Bu duygu ve düşüncelerle iyi yolculukla diliyorum, yolunuz acık olsun, Allah’a emanet olun." dedi.



