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Seydişehir'de ödüllü "Mevlidi Nebi" yarışması düzenlendi
Genel 18.12.2019, 12:20
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KONYA (AA) - Seydişehir Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası dua, hadis ve ayet meali ezberleme yarışması düzenledi.
Toplamda bin 600 öğrencinin iştirak ettiği yarışmada öğrenciler önce yazılı bir imtihandan geçti.
Final yarışmalarına katılan 110 öğrencinin her birine 100 TL ödül verildi.
İlçe Müftüsü Adem Bebek yarışma ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Müftülük olarak finalde yarışacak tüm kardeşlerimizi ödüllendirmeyi vaat etmiştik. Ödüllerin en büyüğü ise bu yarışmaya katılan kardeşlerimizin kazanmaya çalıştığı Allah’ın rızası ve Peygamberimizin sevgisi olmuştur. Ayrıca her bir ayet, hadis veya duadan, ezberleyen kardeşlerimizin evlerinde manevi bir gündem oluşmuş ve o ailelerin, Rabbimizin rızasını kazanmalarına vesilesi olmuştur."
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