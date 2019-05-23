Seydişehir'de millet bahçesi çalışmalarına başlandı

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi bünyesindeki 126 bin metrekarelik alanın millet bahçesine dönüştürülmesi çalışmalarına başlandı.



Belediye Başkanı Mehmet Tutal, beraberindekilerle millet bahçesine dönüştürülecek Nevzat Bey tepesinde alan analizi çalışması yaptı.

Millet Bahçesi projesiyle Seydişehir'in önemli bir cazibe merkezine kavuşacağını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehirlilerin hizmetine sunulacak millet bahçesinde, farklı aktivitelerin yer alacağı dinlenme, eğlenme amaçlı mekanların, yürüyüş yollarının, kamelyaların, çocuk oyun guruplarının, yeşil alanların yer alacağını belirtti.

Başkan Tutal, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 100 günlük program kapsamında ilçeye kazandıracağı millet bahçesinin TOKİ tarafından yapılacağı ve Seydişehir Belediyesi TOKİ’nin çalışmalarına destek vereceğini bildirdi.