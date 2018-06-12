Seydişehir’de mezarlıklarda düzenleme çalışmaları

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Seydişehir'deki mezarlıklarda temizlik çalışması yapıyor.

Mezarlıklar Müdürü İbrahim Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki mezarlıkların bayram ve arife ziyaretlerine hazır hale getirildiğini söyledi.

Mezarlık içerisinde ot biçme ve genel temizlik çalışmaları yapıldığını kaydeden Küçük, "Vatandaşlarımız mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapmaları için ilçe genelindeki mezarlıklarımızda çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Ayrıca yaz sıcaklarının artmasına karşı olası bir yangın ihtimaline karşı da çevre düzenlemelerine önem veriyoruz." diye konuştu.