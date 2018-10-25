Seydişehir'de masa tenisi turnuvası

KONYA (AA) - Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce hazırlanan "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destekleme Programı" kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Seydişehir Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün destekleriyle "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destekleme Programı" kapsamında ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen masa tenisi turnuvalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine Kaymakam Aydın Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ile beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen emniyet görevlileri ve öğretmenlere teşekkür etti.

Dereceye giren öğrenciler, bisiklet, kol saati ve spor ayakkabı ile ödüllendirildi.

