Seydişehir'de Kur'an kursu öğrencilerine gezi

KONYA (AA) - Seydişehir’de yaz Kur’an kursuna devam eden çocuklar, kentte bulunan tarihi ve turistik yerleri gezdi.

İlçedeki camilerde düzenlenen yaz Kur'an kurslarında eğitim gören yaklaşık 200 öğrenci, hocaları eşliğinde bir araya gelerek Kuğulu Park ve Tınaztepe mağaralarını gezdi.

Çocuklar, düzenlenen geziyle hem bilgilendi hem de diğer camilerdeki kursa devam eden yaşıtlarıya tanışıp kaynaştı.

Geziye rehberlik eden Alaylar Camisi imam hatibi Hüsamettin Günay, yaptığı açıklamada, yaz Kur’an kurslarını önemine işaret ederek, öğrencilerin düzenlenen bu tür etkinliklerle de kaynaşıp birlik beraberlik sağladıklarını söyledi.

Organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür eden Günay, "Rabbim bu gençlerimize sahabe şuurunu nasip etsin. Bu gençler Kur’an okuyup namaz aşkını kalplerinde taşıdığı müddetçe, inşallah memleketimize hayırlı evlatlar yetişecektir. Rabbim bu gençlerimizin önünü açmak nasip etsin." dedi.