Seydişehir'de KPSS güvenlik toplantısı yapıldı

KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde yarın yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi güvenlik toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık makamında yapılan değerlendirme toplantısında konuşan Kaymakam Aydın Erdoğan, sınavların sağlıklı yapılabilmesi için bir dizi güvenlik tedbiri alındığını söyledi.

11 okulda bin 865 kişinin sınava gireceğini belirten Kaymakam Erdoğan, "Adayların sınava girebilmeleri için giriş belgesi ve nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Adayların sınav sırasında rahatsız olmamaları ve sınava konsantre olabilmeleri amacıyla sınav merkezlerinin çevrelerinde gürültü kirliliğinin oluşmaması büyük önem arz ediyor." dedi.

Toplantıya, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr Hüseyin Arıkan, Jandarma Komutanı Teğmen Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar katıldı.