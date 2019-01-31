Seydişehir'de

KONYA(AA) - Konya'nın Seydişehir İlçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Kış Tatili Satranç Turnuvası" düzenlendi.

Seydişehir Ilıca Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen Turnuva ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç kategoride gerçekleşti.

Turnuvada birinciler yarım, ikinciler çeyrek, üçüncüler gram altın kazandı.

Turnuvaya ilişkin bilgi veren Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, "Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenlediği Kış Tatili Satranç Turnuvası'na maddi destek veren sponsorlara, organizasyonda emeği geçen hakemlere, Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar'a teşekkür ederim." diye konuştu.



