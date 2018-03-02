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Seydişehir’de "Kırım Kırım Kırılan Kırım" Paneli

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde Dünya Kırım Tatar Derneği, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir Belediyesi işbirliğiyle "Kırım Kırım Kırılan Kırım" konulu panel düzenlendi. NEÜ Seydişehir Ahmet Cengin Mühendislik Fakültesi...

02 Mart 2018 Cuma 16:32
Seydişehir’de
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KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde Dünya Kırım Tatar Derneği, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir Belediyesi işbirliğiyle "Kırım Kırım Kırılan Kırım" konulu panel düzenlendi.

NEÜ Seydişehir Ahmet Cengin Mühendislik Fakültesi konferans salonunda yapılan panelin açılış konuşmasını yapan Dünya Kırım Tatar Dernek Başkanı Mustafa Sarıkamış, Kırım konusunun başta Türkiye olmak üzere dünyada gündemde kalması gerektiğini söyledi.

Moderatörlüğünü NEÜ Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Hüseyin Arıkan’ın yaptığı panele konuşmacı olarak NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Özcan, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Kutluk Kağan, TOBB Üniversitesinden Prof. Dr. Toğrul İsmail katıldı.

Paneli, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti Temsilcisi Boris Babin, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler takip etti.

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KırımPanelSeydişehirYapıldı
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