Seydişehir'de karpuz hasatına başlandı

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesindeki Suğla Ovası'nda karpuz hasatına başlandı.



Karpuz üreticisinin bu yıl yüksek verim beklediği bölgede 15 Temmuz itibarı kesilmeye başlayan karpuzlar tezgahlarda satılmaya başladı.



Suğla Ovası'nın bereketli topraklarında yetişen karpuzlar, Adana Antalya bölgesindeki karpuz hasatının bittiği dönemde tarladan toplanmaya başlamasıyla biliniyor.

Karpuz üretici Sadık Atalay AA muhabirine yaptığı açıklama "Seydişehir Bağra Mahallesi'nde Naylon seraların altında erken dönem ekim yaparak karpuz üreticiliği yapıyoruz. İlk hasatımızın kesimine başladık. Bu yıl karpuz alım fiyatlarının üreticinin yüzünü güldüreceğine inanıyorum." dedi



Üreticiden aldığı karpuzları satan Ramazan Yalcın ise, Suğla karpuzunun çok lezzetli olduğunu, ilk ürünleri tezgahlarda satışa sunduklarını söyledi.