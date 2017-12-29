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Seydişehir’de karla mücadele toplantısı

KONYA (AA) - Seydişehir'de karla mücadele istişare toplantısı düzenlendi. Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 39 kırsal mahalle muhtarlarına, kar küreme kürekleri verileceğini...

29 Aralık 2017 Cuma 11:29
Seydişehir’de karla mücadele toplantısı
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KONYA (AA) - Seydişehir'de karla mücadele istişare toplantısı düzenlendi.

Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 39 kırsal mahalle muhtarlarına, kar küreme kürekleri verileceğini söyledi.

Traktörleri, muhtarların kendi imkanlarıyla karşılayacaklarını ifade eden Tutal, "Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Büyükşehir Belediyemiz ve muhtarlarımızla birlikte çalışacağız. Kendi aramızda dayanışmayla, birbirimize destek olarak sorunları çözeceğiz." dedi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi 4.Bölge Müdürü Memiş Kunt ve muhtarlar katıldı.

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KarMücadeleSeydişehirToplantısı
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