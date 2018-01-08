Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Seydişehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenme

KONYA(AA)- Seydişehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği iddia edilen bir kişi tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Beldibi mevkisinde yalnız yaşayan Mustafa İnan'a (71) yemek getiren komşuları kapıyı açan...

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:37
Seydişehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenme
banner230

KONYA(AA)- Seydişehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği iddia edilen bir kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beldibi mevkisinde yalnız yaşayan Mustafa İnan'a (71) yemek getiren komşuları kapıyı açan olmayınca durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler İnan’ı yerde hareketsiz halde buldu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülen İnan, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan İnan, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
Seydişehirde 1 Kişi Karbonmonoksit Zehirlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim