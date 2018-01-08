Seydişehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenme

KONYA(AA)- Seydişehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği iddia edilen bir kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beldibi mevkisinde yalnız yaşayan Mustafa İnan'a (71) yemek getiren komşuları kapıyı açan olmayınca durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler İnan’ı yerde hareketsiz halde buldu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülen İnan, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan İnan, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

