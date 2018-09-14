Seydişehir’de kan bağışı kampanyası

KONYA (AA) - Türk Kızılayı Konya Şubesi, Seydişehir ilçesinde kan bağışı kampanyası başlattı.

Kızılay tarafından Milli İrade Meydanında konuşlandırılan kan bağışı tırında, gönüllülerden 16 Eylül’e kadar kan bağışı kabul edilecek.

Türk Kızılayında görevli Dr. Serdal Semen, yaptığı açıklamada, ilçede kan bağışı kampanyasını başlattıklarını ve yüksek oranda bağış beklediklerini söyledi.

Kampanyaya ilgiden memnun olduklarını ifade eden Semen, "Tüm Seydişehirlileri kan bağışına davet ediyoruz. Ülkemizin kan açığı bulunmaktadır. Kan vermek insan hayatı için çok önemli. Herkes üç ayda bir kan verebilir." dedi.