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Seydişehir'de kalkınma paneli düzenlendi

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi tarafından organize edilen kalkınma paneline katılan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "Silahınızın yüzde 65'ini yapmış durumdasınız. Bunca konjonktürel duruma rağmen bölge sorunlarına...

04 Mart 2018 Pazar 16:05
Seydişehir'de kalkınma paneli düzenlendi
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KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi tarafından organize edilen kalkınma paneline katılan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "Silahınızın yüzde 65'ini yapmış durumdasınız. Bunca konjonktürel duruma rağmen bölge sorunlarına rağmen dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olma yolunda önemli mesafe almışsınız demektir. İşte bunlar üretimle oluyor." dedi.

Altunyaldız, Seydişehir Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, millet olarak ülke için güzel şeyler hissederek "Aklımızla birikimimizle bir kişi dahi olsa istihdam yaratmalıyız. Bir ünite dahi olsa ülkemizin milli gelirine katkıda bulunalım." dedi.

Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu bölgeye yönelik senaryolara rağmen Türkiye'nin kendi yerli ve milli politikalarını uygulayabildiğini ifade eden Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Özellikle iki binli yıllardan sonra ekonomik üretime dönük kalkınmaya dönük refaha dönük politikaların çok önemli ağırlığı var. Eğer ekonominiz güçlüyse ,eğer insanlarınız refah içerisindeyse kendi milli ve yerli üretiminizle küresel üretimi birleştirecek kadar kabiliyetleriniz varsa, insan kaynakları ile bunu destekleyebilecek durumdaysanız, teknolojinin sahibi ya da transfer ederek kişiselleştirmiş ve üretebilmiş konuma gelmişseniz işte o zaman bu gün yaptığınız gibi küresel güçler istememesine rağmen, 'benim iradem olmadan hiç kimse at oynatamaz' diyebilirsiniz. Çünkü silahınızın yüzde 65'ini yapmış durumdasınız. Bunca konjonktürel duruma rağmen bölge sorunlarına rağmen dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olma yolunda önemli mesafe almışsınız demektir. İşte bunlar üretimle oluyor."

Altunyaldız, Konya'nın üretim ve sanayi dokusuyla Türkiye’de önde gelen bir sanayi şehri olduğunu belirterek, Konya'nın 2017 yılında 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını söyledi.

Panele, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Konsiad Genel Müdürü Kemal Çelik, Konya Konsiad Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, Kaymakam Aydın Erdoğan ile çok sayıda davetli katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Harun TüfekçiKonsiad Genel Müdürü Kemal ÇelikZiya Altunyaldız
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