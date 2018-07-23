Seydişehir'de Kalafat Dağı'na 15 Temmuz tırmanışı

KONYA (AA) – Seydişehir'de düzenlenen dağcılık etkinlikleri kapsamında 15 dağcı, 15 Temmuz şehitleri anısına, Kalafat Dağı zirvesine tırmandı.

Seydişehir Dağcılar Kulüp üyeleri, Kuğulu Park mesire alanında toplanarak bin 700 rakımlı Kalafat Dağı zirvesine 6 saatte çıktı.

Ekip başı Ali Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seydişehir'de geleneksel olarak düzenlenen Kalafat Dağı tırmanışının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Amaçlarının ilçenin tanıtımını artırmak ve turizm çeşitliliğini sağlamak olduğunu ifade eden Gören, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişiminin anma etkinlikleri kapsamında demokrasi şehitleri anısına tırmanış gerçekleştirdik. Zevkli bir tırmanış oldu. Amacımız 15 Temmuz'u unutturmamak ve ilçe tanıtımına katkı sağlamaktır."