Seydişehir'de jandarmadan anlamlı kampanya

KONYA (AA) - Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılay tarafından, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Jandarma teşkilatının büyük gayretler ile ülke güvenliğini sağladığını belirterek, "Kan bağışı hayat kurtarır. Sizler, 'ülkenin güvenliğini sağlamaktaki hizmetlerimiz yetmez, kan bağışında da bulunmak istiyoruz' dediniz ve Kızılay ile birlikte bu anlamlı kampanyaya destek oldunuz." diye konuştu.

Kan bağışı kampanyasına ilçe halkı da destek verdi.



