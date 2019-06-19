Seydişehir'de jandarmadan anlamlı kampanya

KONYA (AA) - Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılay tarafından, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Kan bağışı kampanyasına ilçe halkı da destek verdi.
KONYA (AA) - Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılay tarafından, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kan bağışı etkinliği düzenlendi. Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Jandarma teşkilatının...
KONYA (AA) - Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılay tarafından, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Kan bağışı kampanyasına ilçe halkı da destek verdi.