Seydişehir'de itikaf sünneti yaşatılıyor

KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde bulunan Tarihi Seyyidharun Camisi'nde ramazan ayının son 10 gününe girildiğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed tarafından uygulanan ve Müslümanlara tavsiye edilen itikaf ibadeti yerine getiriliyor.

Seyyidharun Camisi İmamı Süleyman Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itikafın, Allah için dünyevi meselelerden bir süre soyutlanarak sadece ibadete yönelmek olduğunu söyledi.

Ramazan'ın son 10 günü camiye kapanıp zikir yaptıklarını belirten Koyuncu, "Bu Leyle-i Kadir'in sevabını almak için itikafa giriyoruz. Burada yatıp kalkıyoruz. Yemekler için aramızda para toplayıp yemek yapıyoruz. Bu yıl camide 4 kişi itikafa katıldı." ifadelerini kullandı.

İtikafa girenlerden Keramettin Şahin isimli vatandaş da çocukluğundan beri babasının bu camide itikafa girdiğini, o vefat edince bu sünneti sürdürme görevini üstlendiğini söyledi.

Ramazan ayının son 10 günü içerisinde Kadir Gecesi'nin de bulunduğunu hatırlatan Şahin, "Günahlardan uzak bir şekilde, ibadetlerimize adapte olmaya çalışarak dünya ile olan işlerimizi bir tarafa bırakıyoruz. Elhamdülillah çok güzel bir ibadet ve sünnet. Bu sünneti yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

