Seydişehir'de hırsızlık

KONYA (AA) - Seydişehir'de sulama borusu çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seydişehir dış mahalleleri olan Akçalar, İncesu ve Kesecik mahallelerindeki arazilerde bulunan sulama boruları ve inşaatlardan demir çaldıkları ileri sürülen 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.