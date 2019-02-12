Seydişehir'de hayvan barınağına saldırı

KONYA (AA) - Demirciler Sanayi arkasında bulunan köpek barınağına giren kişi ya da kişiler hayvanları yaralayarak, barınağa zarar verdi.

Barınakta bulunan kulübelerin kapılarını kırıp köpekleri yaralayan kişi ya da kişiler ayrıca arkalarında çok sayıda içki şişesi bıraktı.

Konu hakkında konuşan hayvansever Leyla Sayar, "Seydişehir Belediyesinin öncülüğünde hayvan barınağı yapılmıştı. Bizlerde hayvanseverler olarak elimizden geldiğince maddi manevi destek vermekteydik. Ancak sorumsuz kişi ya da kişiler barınakların kapılarını zorlayarak açmışlar. Bu köpeklerden ne isterler bu vicdan yoksunu kişiler barınağın kulübesine zarar vermekle kalmamışlar, bazı hayvanları da yaralamışlar. Birinin de ayağını kırmışlar. Bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Yüce adalet önünde hesap verecekler." diye konuştu.

Sayar, yaralı hayvanların tedavilerinin yaptırmak üzere köpekleri veterinere götürdü.

