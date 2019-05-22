Seydişehir'de haşere ile mücadele çalışmaları

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde belediye merkez ve kırsal mahallelerde haşereye karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.



Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde sinek ve haşereyle mücadelede larva döneminde yoğunlaştırdığı çalışmalarla zararlı canlıların üremesinin önüne geçiyor.



İlçe genelinde yürütülen ilaçlama çalışmaları ile vatandaşların sağlığının korunması için önlemlerin alındığını belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, birçok hastalığı insanlara bulaştırabilen haşerelerle etkili bir şekilde mücadele edildiğini ve bu çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

İlaçlama çalışmalarının 3 ekip tarafından gerçekleştirildiği kaydeden Başkan Tutal, "Bahar aylarında larva mücadelesiyle başlayan ilaçlama çalışmalarımız , haşere ilaçlama çalışmaları ile devam ediyor. İlçe merkezimizde her akşam periyodik olarak 18.00-02.00 saatleri arasında ilaçlama çalışmalarımız yapılmaktadır." dedi.

Haşereyle mücadelede vatandaşlara da önemli görev düştüğünü ifade eden Tutal, ilçe sakinlerinden gıda artıklarını mutlaka poşetleyerek atmalarını, çevre temizliğine dikkat etmelerini ve evsel atıklarını çöp konteynırlarına koyarak açıkta bırakmamalarını istedi.