Seydişehir'de

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğü'nün, 7-14 yaş aralığındaki çocuklarda cami alışkanlığını oluşturmak için hazırladığı "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi kapsamında, 40 gün sabah namazına devam eden Seydişehirli öğrenciler bisikletlerini aldı.

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bisiklet almayı hak eden öğrenciler ile velileri katıldı.

Tutal, burada yaptığı konuşmada, bin 344 öğrencinin bisiklet almaya hak kazandığını belirtti.

Projenin çocukları camiye alıştırmayı ve cemaatle namaz kılmalarını sağlamayı amaçladığını vurgulayan Tutal, "Konya'nın en fazla bisiklet dağıtılan ilçesi Seydişehir'dir. Projeye katılan çocuklarımıza, velilerimize çok teşekkür ederim." dedi.



