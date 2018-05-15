Seydişehir'de gençlik yürüyüşü

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.
Lise öğrencileri ve ilçe protokolünün katılımıyla Sadi Irmak Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Seydişehir Belediyesi önünde sona erdi.
Yürüyüşe Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Soner Balcı, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.