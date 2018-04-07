Seydişehir'de fidan dikimi

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Merkez İlkokul öğrencileri, "Yeşil Bir Seydişehir" sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

Fidanların Orman İşletme Şefliğinden temin edildiğini belirten Okul Müdürü Yasin Öşekci, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki orman sahasına 500 sedir fidanı diktiklerini söyledi.

Programa katılanlara teşekkür eden Öşekci, "Öğrencilerin çevreye duyarlılığının arttırılarak farkındalık kazandırılması ve orman sevgisinin aşılanması amacıyla fidanları toprakla buluşturduk. Aynı zamanda bu sahanın ağaçlandırılmasına katkıda bulunduk." dedi.