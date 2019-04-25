Seydişehir'de emniyet mensuplarının moral gecesi

KONYA (AA) - Seydişehir'de görev yapan polis teşkilatı üyeleri emniyetin düzenlediği moral gecesinde buluştu.

Belediye düğün salonunda düzenlenen moral ve motivasyon gecesinde içinde polislerinde yer aldığı canlı müzik grubunun seslendirdiği şarkılarla polisler ve aileleri eğlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, düzenledikleri gecesinin amacının, mesai arkadaşlarının birlik beraberliğini pekiştirmek ve aileleri ile buluşup güzel bir gece geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.



Özdemir sözlerini şöyle sürürdü:

"Görevlerini layıkıyla yaparak halkımızın huzur ve güven ortamın da yaşamaları için gayret ve çabalarını biliyorum. Sizlerin bu çalışmaları sayesinde Seydişehir de suç oranı git gide düşmekte, halkımız huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır. Bu özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinizi yürekten kutluyorum. Yoğun çalışmalarınız neticesinde özel hayatınıza ve ailelerinize zaman ayıramadığınızı görüyorum. Sizlerin moral ve motivasyonunun yüksek olması çok önemli. Birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak adına böyle bir gece düzenledik."