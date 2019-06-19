Seydişehir'de ebeveyn eğitimi verildi

KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamlığı ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen, Seydişehir KOP Mesleki Gelişim Atölyesi Projesi kapsamında ebeveyn eğitimi verildi.
Erdoğan, projenin diğer aşaması olan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezine mesleki gelişim atölyelerinin kurulumu faaliyetinin tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, söz konusu projenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaymakam Erdoğan, Çıkılı’ya katkılarından dolayı plaket takdim ederek teşekkür etti.