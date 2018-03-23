Seydişehir'de

KONYA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı Seydişehir Temsilciliği tarafından ilçede "103. yıl dönümünde Çanakkale Kara Savaşları" konulu konferans düzenlendi.

Seydişehir Belediye düğün salonundaki konferansa konuşmacı olarak eğitimci Abdullah Topaç katıldı.

Topaç yaptığı buradaki konuşmasında bir milletin geleceğinin gençlerin şu anda nasıl düşündüğüne bağlı olduğunu söyledi.

Vatanların önemli insanların yattığı mezarlıkların üstünde kurulduğunu ifade eden Topaç, şunları kaydetti:

"Çanakkale kara savaşlarında bir milyon ton kan dökülmüştür. İki taraftan da 4 milyon üstünde insan savaşa girmiş bunun 1 milyonu geri dönememiştir. Yüzyıl önce sizlerin bugün rahat yaşamaları için atalarımız kan dökmüş ve bedel ödemiş. Sizlerde, sizlerden sonra gelecek için bu vatana sahip çıkmalısınız."

Konferansa, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe Müftüsü Kemal Demirel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.





