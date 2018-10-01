Seydişehir'de Botanik Çiçekleri Fotoğraf Sergisi

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde Botanik Bitkiler Fotoğraf Sergisi açıldı.

Adile Baysal Kültür Evi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr Osman Tugay, Toroslar'ı karış karış gezerek objektiflerine yansıttığı çiçekleri fotoğrafladığını söyledi.

Toros Dağları'nın dünyanın en çok bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri olduğunu aktaran Tugay, "Fotoğrafladığım 30 botanik çiçek, bilimsel araştırmalara katkı sağlayacak. Yaptığımız çalışmalar ilaç sanayimizin kurulmasına ışık olacak. Bu serginin açılmasını sağlayan ve ev sahipliği yapan Seydişehir Belediye Başkanlığına teşekkür ediyorum." dedi.

Serginin bir hafta açık kalacağı öğrenildi.