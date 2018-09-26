Seydişehir'de bin 200 aileye kömür yardımı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı yapılıyor.

Kaymakam Aydın Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla bin 200 aileye, bin 750 ton kömürün dağıtımına başlandığını söyledi.

Yoğunluğa meydan verilmemesi için kömürmerin mahalle mahalle ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini belirten, Erdoğan, "İlçemizde doğalgaz olmasına rağmen devletimiz evine doğalgaz alamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da düşünerek kömür tahsis etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetimizin aldığı karara göre bin 200 aileye kömür yardımında bulunuyoruz. Havalar soğumadan ikametgahlarına kadar götürerek kapılarında teslim ediyoruz." diye konuştu.