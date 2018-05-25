Seydişehir'de Beşir Derneği çalışmaları

KONYA (AA) - Beşir Derneği Seydişehir Temsilciliği ramazan ayında çalışmalarını sürdürüyor.

Beşir Derneği Seydişehir Temsilcisi Şakir Türközü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, gönüllüler tarafından hazırlanan ev yemeklerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını belirtti.

İftardan önce her gün 15 aileye yemek dağıtımı yapıldığını belirten Türközü, " Amacımız yardımseverlerle, muhtaç vatandaşları bir araya getirmektir. Dinimizin emirlerine uygun olarak dayanışmanın güzel örneğinin yaşanmasına vesile oluyoruz. Derneğe yapılan bağışları mutfağımızda hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." dedi.