Seydişehir'de bayramlaşma programı

KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen programda Kaymakam Aydın Erdoğan ile protokol üyeleri bayramlaştı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bayramların halkın birlik ve dayanışmasının pekişmesine vesile olmasını diledi.

Ramazan Bayramı'nın ülkeye barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Erdoğan, "Bu vesileyle vatanın birlik ve beraberliği için yürütülen mücadelelerde canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.

Daha sonra protokol üyeleri Şehitlik ve Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Programa Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Garnizon Komutanı Üsteğmen Burak Çelik, siyasi parti başkanları ve STK temsilcileri, kurum müdürleri katıldı.