Seydişehir'de bayram öncesi camiler temizlendi

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde ilçede bulunan bütün camilerin temizliğini yaptırdı.

İlçedeki tüm camilerin bayram öncesi temizlendiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara hizmet etmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Tutal, şunları kaydetti:

"Camilerin iç ve dış temizliğini yaptık. İstiyoruz ki hemşehrilerimiz ibadetlerini huzur içinde yapabilsinler. Güzel kokularla camilerimizi pırıl pırıl yaptık. Daha önce de mezarlıkların bakım ve onarımını tamamladık. Oralardaki kötü görüntü oluşturan otları temizledik. Vatandaşlar hem mezarlıkları rahatlıkla ziyaret edebilecek, hem de bütün camilerimizde ibadetlerini huzur içinde yapabilecek."