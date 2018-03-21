Seydişehir'de başarılı emniyet görevlileri ödüllendirildi

KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan tarafından çeşitli suçlara yönelik yaptıkları çalışmalarda gösterdikleri başarı nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 10 polise başarı belgesi verdi.

Erdoğan, makamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üstün gayretlerinden dolayı emniyet çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Emniyet çalışanlarının kendileri için önemli ve değerli olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Emniyetimizin çalışmaları çok kıymetli ve takdire şayandır. Yaptıkları işi en güzel şekilde takip ederek sonuçlandıran arkadaşlarımızla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarının sayındaki azalışta güvenlik güçlerimizin özverili ve gayretli çalışmalarının payı çok büyüktür. Güvenlik güçlerimizin şahıslarında Emniyet Müdürümüz Kasım Özdemir'i tebrik ediyorum."

Çalışanlar adına Kaymakam Erdoğan'a teşekkür eden Emniyet Müdürü Özdemir ise ilçede yaşayanların huzuru ve güvenliği konusunda yasalar çerçevesinde görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret edeceklerini belirtti.