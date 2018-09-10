Seydişehir'de bal üretimi

KONYA (AA) - Seydişehir'de bu yıl 90 üreticiyle yaklaşık 30 ton bal üretimi yapıldığı bildirildi. Küpe Bal Üreticiler Birliği Başkanı Mustafa Taşdöğen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsimsel şartlardan dolayı hedefledikleri...