Seydişehir'de bal üretimi

KONYA (AA) - Seydişehir'de bu yıl 90 üreticiyle yaklaşık 30 ton bal üretimi yapıldığı bildirildi.
Küpe Bal Üreticiler Birliği Başkanı Mustafa Taşdöğen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsimsel şartlardan dolayı hedefledikleri bal üretimini gerçekleştiremediklerini söyledi.
2017 yılında 100 ton bal üretimi gerçekleştirildiğini aktaran Taşdöğen, "Önümüzdeki dönem üreticilerimizin etkilenmemesi için arı otu üretmeye yönlendireceğiz. Bazı üreticilerimiz kovan başı bal bile alamadılar. KOP idaresine arı sütü üretim projesi sunduk. Kabul edilirse arı sütü üretiminde hedeflenen sonucu alırız." dedi.