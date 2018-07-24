Seydişehir'de

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Alkol, Madde ve Teknoloji Bağımlılığı" konferansı düzenlendi.

Rehber öğretmeni Özlem Aydın, İlçe Kaymakamlığınca, Seyyid Harun Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansta, bağımlılığın olumsuz etkilerini anlattı.

Bağımlılığın dünyanın en önemli konularından biri olduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:



"Alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı küçük yaşlarda karşımıza çıkıyor. Bağımlılık, bir eyleme, ya da maddeye karşı gelişebilir. Bu bağımlılık kişinin iradesini kaybetmesidir. Anne ve babaların iletişimi çok önemli, bu konuyu gündemde tutmaları gerekiyor. Bazı insanlar teknoloji bağımlılığını kabul etmiyor, 'ben bağımlı olmam' cümleleri kuruyor. Özellikle sosyalleşmekten uzak duran, arkadaş edinme, iletişim kurma ve devam ettirme becerisi az olanlar risk altında bulunuyor. Elimizden geldiğince günlük hayatta işlem yaparken, ya da uyurken bilgisayar, telefon gibi ürünleri bedenimizden uzak tutalım. Alkol, madde gibi unsurlar vücudumuza zarar verir."

Konferansa, Kaymakam Aydın Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.