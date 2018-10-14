Seydişehir'de atık pil kampanyası

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP), okullarda ödüllü atık pil toplama kampanyası başlattı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyanın amacının zehirli ve zararlı pil atıklarının vereceği zararı önlemek ve geri dönüşüm açısından farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Kampanyanın 30 Mayıs 2019 tarihinde son bulacağını kaydeden Tutal, "Çevrenin ve doğal kaynakların korunması ve toplumsal bilincin artırılması amacı ile ilçemizdeki tüm okullara kutular yerleştirerek atık pilleri topluyoruz. Yürüttüğümüz kampanyalar kapsamında hem çocuklarımıza çevre bilinci aşılıyor hem de çevremizin temiz ve sağlıklı olmasını sağlıyoruz. Bu bağlamda en çok pil toplayan okul ve öğrencilerimizi de ödüllendirerek projeye motive olmalarını sağlıyoruz." dedi.