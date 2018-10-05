Seydişehir'de

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Şerife Hasan Hüseyin Kocaman İlkokulunda aşure etkinliği düzenlendi.

Okul Aile Birliği, öğretmenler ve veliler tarafından temin edilen malzemelerle Ortakaraören Mahallesi'ndeki okulda hazırlanan aşure, okul bahçesinde öğrencilere ve davetlilere dağıtıldı.

Okul Müdürü İbrahim Çetinel, bu etkinliklerle gelenek ve görenekleri yaşatmak, öğrencileri bilinçlendirmek ve öğretmenler ile öğrenci velileri arasında kaynaşmayı sağlamak istediklerini söyledi.

Çetinel, bu gibi birlikteliklerin öğrenci başarısını arttırmaya da katkı sağlayacağını kaydetti.

Programa, Mahalle Muhtarı Kemal Yalçın, veliler ve davetliler katıldı.