Seydişehir'de aşure etkinliği

KONYA(AA) - Seydişehir Yaylacık İlkokulu ve Ortaokulunda Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde yapılan etkinliğe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Hüseyin Ali Çakıcı, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Çakıcı, şunları kaydetti:

"Aşure etkinliğini düzenlemekteki amacımız öğrenci, veli ve öğretmen ilişkisini aşure ile pekiştirmek. Öğrencilerimizi milli ve manevi değerlerimize sahip çıkma konusunda bilinçlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu tür etkinliklerimiz devam edecek."